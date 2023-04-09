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ضمن منافسات دوري روشن

سييرا يأمل تكرار سيناريو الموسم الماضي ضد الاتحاد

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٧ مساءً
سييرا يأمل تكرار سيناريو الموسم الماضي ضد الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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يطمح المدير الفني التشيلي لويس سييرا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لتحقيق الفوز ضد الاتحاد اليوم، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

الوحدة ضد الاتحاد

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الاتحاد، عند الساعة 11 مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

وقبل لقاء اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما ينفرد الاتحاد بالصدارة برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

سييرا يسعى للفوز

ويعود سييرا لمواجهة الاتحاد مجددًا، وسط تمنيات بتكرار سيناريو الموسم الماضي، عندما قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي لتحقيق الفوز بهدف دون رد في الدور الثاني من دوري المحترفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد واجه الطائي، قبل جولتين من ختام الدوري، وهو في الصدارة وبفارق 3 نقاط عن الهلال، إلا أن خسارته أمام كتيبة سييرا، منحت الزعيم فرصة اللحاق به في الصدارة، بعد فوزه على أبها.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

وتساوى الاتحاد والهلال في عدد النقاط برصيد 61 نقطة، قبل أن ينتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على الصدارة، بفارق الأهداف، ثم فاز على الفتح، وانتصر العميد على الاتفاق.

وفاز الهلال على الفيصلي بنتيجة 2\1، وسقط الاتحاد في فخ التعادل السلبي ضد الباطن، ليتوج الزعيم بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، بعد خسارة العميد القاتلة أمام الطائي بقيادة سييرا.

سييرا
سييرا
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