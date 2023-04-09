سييرا يأمل تكرار سيناريو الموسم الماضي ضد الاتحاد

يطمح المدير الفني التشيلي لويس سييرا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لتحقيق الفوز ضد الاتحاد اليوم، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

الوحدة ضد الاتحاد

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الاتحاد، عند الساعة 11 مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

وقبل لقاء اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما ينفرد الاتحاد بالصدارة برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف.

سييرا يسعى للفوز

ويعود سييرا لمواجهة الاتحاد مجددًا، وسط تمنيات بتكرار سيناريو الموسم الماضي، عندما قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي لتحقيق الفوز بهدف دون رد في الدور الثاني من دوري المحترفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد واجه الطائي، قبل جولتين من ختام الدوري، وهو في الصدارة وبفارق 3 نقاط عن الهلال، إلا أن خسارته أمام كتيبة سييرا، منحت الزعيم فرصة اللحاق به في الصدارة، بعد فوزه على أبها.

وتساوى الاتحاد والهلال في عدد النقاط برصيد 61 نقطة، قبل أن ينتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على الصدارة، بفارق الأهداف، ثم فاز على الفتح، وانتصر العميد على الاتفاق.

وفاز الهلال على الفيصلي بنتيجة 2\1، وسقط الاتحاد في فخ التعادل السلبي ضد الباطن، ليتوج الزعيم بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، بعد خسارة العميد القاتلة أمام الطائي بقيادة سييرا.