سييرا يستهدف النهائي الرابع

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يأمل مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، التشيلي لويس سييرا، لمواصلة تفوقه في نصف نهائي كأس الملك، وتحقيق الفوز ضد النصر اليوم.
ويحتضن ملعب الأول بارك في الرياض، مباراة النصر ضد الوحدة، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك.
ومن المقرر أن يُلاقي الفائز من لقاء النصر ضد الوحدة اليوم في نهائي كأس الملك، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعدما نجح في الفوز على الاتحاد بالأمس بهدف دون رد، في المواجهة التي امتدت إلى الأشواط الإضافية.
ويُعد سييرا متخصصًا في مباريات الكؤوس، حيث سبق وخاض 3 مواجهات في نصف نهائي مسابقات الكأس السعودية، ونجح في تحقيق الفوز فيهم، والتأهل إلى المباراة النهائية، ما يحفزه لتجاوز عقبة النصر.
وقاد سييرا، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للفوز على الأهلي بنتيجة 3\2 في نصف نهائي كأس ولي العهد موسم 2017، وتأهل إلى النهائي ليصطدم بالنصر، وفاز بهدف دون رد ليحصد اللقب.
ونجح الاتحاد بقيادة المدرب التشيلي في تجاوز الباطن بنتيجة 6\2 في نصف نهائي كأس الملك موسم 2018، ليصطدم بالفيصلي في النهائي ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويحصد ثاني بطولاته.
وتمكن سييرا من قيادة الاتحاد إلى نهائي كأس الملك في الموسم التالي، بعدما فاز على النصر بنتيجة 4\2، ليتأهل إلى النهائي، ولكنه خسر أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون.