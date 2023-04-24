Icon

حمدالله يفشل في هز شباك الهلال مع الاتحاد Icon لقطات لجريان مياه الأمطار بشوارع أبها Icon سييرا يستهدف النهائي الرابع Icon النيابة العامة: تلقي المخدرات أو المؤثرات العقلية من مهربيها فعل إجرامي Icon رئيس كوريا الجنوبية يشكر الملك سلمان وولي العهد على إجلاء رعايا بلاده Icon رونالدو يقود التشكيل المتوقع لـ النصر ضد الوحدة Icon عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود في ذمة الله Icon توقعات بأمطار مصحوبة بزخات برد على الرياض الأربعاء المقبل Icon وصول طائرة إجلاء السفير والرعايا الكوريين إلى جدة Icon صحراء شمال نجران تكتسي بالأبيض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال مواجهة النصر اليوم

سييرا يستهدف النهائي الرابع

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٧ مساءً
سييرا يستهدف النهائي الرابع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يأمل مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، التشيلي لويس سييرا، لمواصلة تفوقه في نصف نهائي كأس الملك، وتحقيق الفوز ضد النصر اليوم.

النصر يُلاقي الوحدة

ويحتضن ملعب الأول بارك في الرياض، مباراة النصر ضد الوحدة، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك.

ومن المقرر أن يُلاقي الفائز من لقاء النصر ضد الوحدة اليوم في نهائي كأس الملك، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعدما نجح في الفوز على الاتحاد بالأمس بهدف دون رد، في المواجهة التي امتدت إلى الأشواط الإضافية.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

تفوق سييرا بالكأس

ويُعد سييرا متخصصًا في مباريات الكؤوس، حيث سبق وخاض 3 مواجهات في نصف نهائي مسابقات الكأس السعودية، ونجح في تحقيق الفوز فيهم، والتأهل إلى المباراة النهائية، ما يحفزه لتجاوز عقبة النصر.

وقاد سييرا، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للفوز على الأهلي بنتيجة 3\2 في نصف نهائي كأس ولي العهد موسم 2017، وتأهل إلى النهائي ليصطدم بالنصر، وفاز بهدف دون رد ليحصد اللقب.

سييرا
المدرب التشيلي – المصدر spl

ونجح الاتحاد بقيادة المدرب التشيلي في تجاوز الباطن بنتيجة 6\2 في نصف نهائي كأس الملك موسم 2018، ليصطدم بالفيصلي في النهائي ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويحصد ثاني بطولاته.

وتمكن سييرا من قيادة الاتحاد إلى نهائي كأس الملك في الموسم التالي، بعدما فاز على النصر بنتيجة 4\2، ليتأهل إلى النهائي، ولكنه خسر أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون.

مدرب الاتحاد السابق سييرا
المدرب التشيلي
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع
وظائف

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع

وظائف
أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ بفيلم راست
مشاهير

أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ...

مشاهير
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة

السوق
زلة لسان جديدة من بايدن تضعه في موقف محرج
العالم

زلة لسان جديدة من بايدن تضعه في...

العالم
سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد
مشاهير

سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد

مشاهير
كيميتش: إقصاء البايرن من دوري الأبطال أمر مزعج لنا
الرياضة

كيميتش: إقصاء البايرن من دوري الأبطال أمر...

الرياضة
هيئة الفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة إلى المحطة الدولية
آخر الاخبار

هيئة الفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة...

آخر الاخبار
بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض
أخبار رئيسية

بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس الهيئة...

أخبار رئيسية