شؤون الحرمين توزيع مظلات على المعتمرين بالمسجد الحرام

قامت الإدارة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتوزيع مظلات وقائية، خلال سقوط وهطول الأمطار التي شهدها المسجد الحرام مساء السبت.

توزيع مظلات في الحرم

من جهته، بيّن الوكيل المساعد للشؤون التطوعية، عادل الجهني، الإدارة العامة حريصة على توزيع المظلات، و تكثيف الأعمال الإنسانية في المسجد الحرام، إلى جانب حرصها على تقديم كافة الخدمات، وتذليل كل الصعوبات التي تواجه المعتمرين والزوار.

جهود رجال المرور

وفي سياق آخر يكثف رجال المرور الجهد لتنظيم حركة السير وانسيابية الطرق لسلامة المشاة من ضيوف الرحمن، إذ نشرت الإدارة العامة للمرور، صورا أظهرت جهود رجالها في تنظيم حركة السير، إضافة إلى توجيه قائدي المركبات والحافلات.