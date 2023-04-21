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شؤون المسجد النبوي ترفع استعداداتها لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٨ صباحاً
شؤون المسجد النبوي ترفع استعداداتها لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر
المواطن - فريق التحرير

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تستعد وكالة شؤون المسجد النبوي لاستقبال المصلين والزوار لصلاة عيد الفطر المبارك، وتعمل الوكالة على تهيئة المسجد النبوي وسطحه وساحاته من خلال أعمال النظافة والتعقيم والتعطير وكذلك فرش كامل المصليات بأفضل أنواع السجاد والعناية بتكنيسه وذلك من أجل خدمة الزوار والمصلين على أكمل وجه؛ ليظهر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجمل صورة وأبهى حلة ليؤدي المصلون والزوار عبادتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

انسيابية الحركة

كما تحرص الوكالة على انسيابية حركة الحشود أثناء دخول المصلين وخروجهم من وإلى المسجد النبوي والتأكد من انسيابية الممرات ووصول كافة الزائرين للمصليات، وضمان التوجيه للكثافة المتوقعة للزائرين والمصلين.

أفضل الخدمات

يأتي ذلك سعيًا من وكالة شؤون المسجد النبوي إلى تقديم أفضل الخدمات للمصلين والزائرين ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة في أجواء مليئة بالطمأنينة والخشوع، وذلك ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزیز السديس لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

 

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