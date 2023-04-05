شاب سعودي يطلق موقعًا مخصصًا لتحديد مواقيت الصلاة

تحدث عبدالعزيز الواصل صاحب موقع صلاتي دوت كوم، عن موقعه الذي يقدم خدمة مواقيت الصلاة لـ 1500 مدينة بالمملكة.

شاب سعودي يستثمر إمكاناته التقنية في إطلاق موقع مخصص لتحديد مواقيت العبادة وإثراء المحتوى العربي على الإنترنت #السعودية

عبر:@abonasser9_ pic.twitter.com/TlvgKcaBZq — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 5, 2023

وأشار الواصل في حديثه لـ “العربية السعودية” أنه قام بتأسيس الموقع في فبراير 2021 لخدمة المسلمين في المملكة لمعرفة أوقات الصلاة، وذلك لعدم وجود محتوى يقدم المواعيد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الموقع يمكنه أن يساهم في معرفة أوقات الصلاة في شهر رمضان وعلى مدار العام، والتي تهدف لإثراء المحتوى العربي على الإنترنت.

إثراء المحتوى العربي

ودعا الواصل الشباب العربي وفي المملكة إلى إثراء المحتوى العربي على مواقع التواصل والإنترنت ومتاجر التطبيقات لإفادة المتلقي بمحتوى يساعده في الالتزام بمواقيت الصلاة، والتي يتم حسابها رياضيًا بإحداثيات الطول والعرض لجميع المدن، ومن خلالها يمكن احتساب أوقات الصلاة وفقًا لتقويم أم القرى لأي منطقة بالمملكة.

شريك تقني

وأشار الواصل إلى إمكانية الاستعانة بالتقنيين لإثراء محتوى الأفكار، فمواقيت الصلاة في رمضان تختلف عن الأيام العادية، فمثلا وقت الانتظار بين صلاتي المغرب والعشاء أطول من الأيام العادية حيث تصل لمدة ساعتين مقابل ساعة ونصف الساعة في الأيام العادية والمعتمدة من وزارة الأوقاف.

التفرغ للموقع

ولفت الواصل إلى أنه ترك وظيفته في شركة اتصالات للتفرغ للعمل بموقع صلاتي دوت كوم والتي يبدأ فيها من ساعة الفجر حتى أذان المغرب للعمل بمكتبه في الرياض، لافتًا إلى إتاحة الفرص للإعلانات والدخل عبر الموقع محفزًا الشباب لإنشاء الفكرة ونشرها عبر الإنترنت لإثراء المحتوى العربي.