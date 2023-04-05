Icon

ثاني أكبر بنوك روسيا يخسر 7.7 مليارات دولار في 2022 Icon استثمارات ضخمة لـ السعودية لتصبح مركزًا عالميًا لألعاب الفيديو Icon تعليق عمران خان بشأن اقتحام المسجد الأقصى في رمضان Icon ماكرون: الصين لها دور في السلام بأوكرانيا Icon معاناة بايرن ميونخ مستمرة في كأس ألمانيا Icon وصول أول رحلة معتمرين من أربيل إلى مطار جدة Icon مزاد علني لبيع 58 أرضًا تجارية وسكنية بمواقع مميزة بالرياض Icon الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته بالدوري المصري Icon ترتيب هدافي الدوري السعودي يُحفز رونالدو Icon شركة النهدي الطبيّة تعلن عن وظائف شاغرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ترك وظيفته للتفرغ للعمل بالموقع

شاب سعودي يطلق موقعًا مخصصًا لتحديد مواقيت الصلاة

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ مساءً
شاب سعودي يطلق موقعًا مخصصًا لتحديد مواقيت الصلاة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحدث عبدالعزيز الواصل صاحب موقع صلاتي دوت كوم، عن موقعه الذي يقدم خدمة مواقيت الصلاة لـ 1500 مدينة بالمملكة.

وأشار الواصل في حديثه لـ “العربية السعودية” أنه قام بتأسيس الموقع في فبراير 2021 لخدمة المسلمين في المملكة لمعرفة أوقات الصلاة، وذلك لعدم وجود محتوى يقدم المواعيد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الموقع يمكنه أن يساهم في معرفة أوقات الصلاة في شهر رمضان وعلى مدار العام، والتي تهدف لإثراء المحتوى العربي على الإنترنت.

إثراء المحتوى العربي

ودعا الواصل الشباب العربي وفي المملكة إلى إثراء المحتوى العربي على مواقع التواصل والإنترنت ومتاجر التطبيقات لإفادة المتلقي بمحتوى يساعده في الالتزام بمواقيت الصلاة، والتي يتم حسابها رياضيًا بإحداثيات الطول والعرض لجميع المدن، ومن خلالها يمكن احتساب أوقات الصلاة وفقًا لتقويم أم القرى لأي منطقة بالمملكة.

شريك تقني

وأشار الواصل إلى إمكانية الاستعانة بالتقنيين لإثراء محتوى الأفكار، فمواقيت الصلاة في رمضان تختلف عن الأيام العادية، فمثلا وقت الانتظار بين صلاتي المغرب والعشاء أطول من الأيام العادية حيث تصل لمدة ساعتين مقابل ساعة ونصف الساعة في الأيام العادية والمعتمدة من وزارة الأوقاف.

التفرغ للموقع

ولفت الواصل إلى أنه ترك وظيفته في شركة اتصالات للتفرغ للعمل بموقع صلاتي دوت كوم والتي يبدأ فيها من ساعة الفجر حتى أذان المغرب للعمل بمكتبه في الرياض، لافتًا إلى إتاحة الفرص للإعلانات والدخل عبر الموقع محفزًا الشباب لإنشاء الفكرة ونشرها عبر الإنترنت لإثراء المحتوى العربي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027
الرياضة

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027

الرياضة
أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان عايض
السعودية اليوم

أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان...

السعودية اليوم
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في...

السعودية اليوم
100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية...

السعودية اليوم
تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان
السعودية اليوم

تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان

السعودية اليوم
وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية

وظائف
زلزال جديد يضرب جنوب تركيا
العالم

زلزال جديد يضرب جنوب تركيا

العالم
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة...

السعودية اليوم