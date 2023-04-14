شاب يدافع بكل شهامة عن شخص لا يعرفه في نخوة

شهدت الحلقة الجديدة من برنامَج نخوة، المذاع اليوم على قناة السعودية، ردود فعل وآراء المواطنين تجاه اثنين من الشباب بعدما وقعت مشادة بينهما وبين موظف.

#نخوة | مشادة بين شابين لموظف، أدت إلى تدخل شاب ثالث ليدافع بكل شهامة عن شخص لا يعرفه.#نخوة_ماجد_مطرب #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/mBrrybDxCm — قناة السعودية (@saudiatv) April 14, 2023

مشهد تمثيلي

وفي مشهد تمثيلي، جسد الفنان ماجد مطرب دور موظف، حيث بدأ المشهد التمثيلي باعتراض الشابين طريق الفنان ماجد مطرب، وقاما بافتعال مشكلة معه.

وخلال الحلقة، زعم الشابان أنهما يعرفان الموظف، وادعيا أنه راعي مخدرات وكان محبوسًا في السجن 3 سنوات، وهو ما نفاه الموظف، فيما واصل الشابان ملاحقته.

وأظهر الفيديو، تدخل شاب للدفاع عن الموظف، وحاول إبعاد الشابين عنه وتركه يباشر عمله، كما تدخل عدد من المواطنين للسيطرة على الموقف قبل تطور الأمر إلى مشادة أكبر أو مشاجرة.

برنامج نخوة

وتنوعت برامج هيئة الإذاعة والتلفزيون في رمضان الحالي، وتعددت مساراتها التي من بينها المسار الاجتماعي، الذي أبرز نخوة المواطنين وشهامتهم، عبر حالات إنسانية فريدة.

نخوة المواطنين

وحدث تجاوب كبير مع البرنامج الذي ظهر في ثوب جديد، مقدمًا نموذجًا إنسانيًّا بديعًا لـنخوة المواطنين في مساعدة الآخرين، لذلك حظي بتفاعل واسع وإشادة من قبل المتابعين، الذين أثنوا على الفكرة لكشفها ردود فعل أشخاص من العامة مع مواقف إنسانية كان أبطالها مشاهير أخفوا هوياتهم، وتنكروا بطريقة احترافية.