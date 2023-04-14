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لمجرد إحساسه أنه مظلوم

شاب يدافع بكل شهامة عن شخص لا يعرفه في نخوة

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ مساءً
شاب يدافع بكل شهامة عن شخص لا يعرفه في نخوة
المواطن - فريق التحرير

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شهدت الحلقة الجديدة من برنامَج نخوة، المذاع اليوم على قناة السعودية، ردود فعل وآراء المواطنين تجاه اثنين من الشباب بعدما وقعت مشادة بينهما وبين موظف.

مشهد تمثيلي

وفي مشهد تمثيلي، جسد الفنان ماجد مطرب دور موظف، حيث بدأ المشهد التمثيلي باعتراض الشابين طريق الفنان ماجد مطرب، وقاما بافتعال مشكلة معه.

وخلال الحلقة، زعم الشابان أنهما يعرفان الموظف، وادعيا أنه راعي مخدرات وكان محبوسًا في السجن 3 سنوات، وهو ما نفاه الموظف، فيما واصل الشابان ملاحقته.

وأظهر الفيديو، تدخل شاب للدفاع عن الموظف، وحاول إبعاد الشابين عنه وتركه يباشر عمله، كما تدخل عدد من المواطنين للسيطرة على الموقف قبل تطور الأمر إلى مشادة أكبر أو مشاجرة.

برنامج نخوة

وتنوعت برامج هيئة الإذاعة والتلفزيون في رمضان الحالي، وتعددت مساراتها التي من بينها المسار الاجتماعي، الذي أبرز نخوة المواطنين وشهامتهم، عبر حالات إنسانية فريدة.

نخوة المواطنين

وحدث تجاوب كبير مع البرنامج الذي ظهر في ثوب جديد، مقدمًا نموذجًا إنسانيًّا بديعًا لـنخوة المواطنين في مساعدة الآخرين، لذلك حظي بتفاعل واسع وإشادة من قبل المتابعين، الذين أثنوا على الفكرة لكشفها ردود فعل أشخاص من العامة مع مواقف إنسانية كان أبطالها مشاهير أخفوا هوياتهم، وتنكروا بطريقة احترافية.

 

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