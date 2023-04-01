شاب يدافع عن بائعة مسنة هجم عليها رجل في النخوة

وثق مقطع فيديو ردة فعل شاب وعدد من المواطنين، تجاه رجل تهجم على بائعة مسنة واتهمها بالاستغلال.

وأظهرت حلقة برنامج “نخوة”، المذاع اليوم على “قناة السعودية”، امرأة كبيرة في السن تقوم ببيع “فيشار” على عربة في مكان عام، فيما قام شخص آخر من ضمن فريق البرنامج بافتعال مشكلة معها والتهجم عليها.

وخلال الفيديو يتوجه أحد أفراد البرنامج للبائعة التي تقوم بدورها الفنانة ليلى جمال، ليشتري منها فيشار وعندما سألها عن السعر أخبرته أن السعر 5 ريالات، فبدأ بافتعال مشكلة معها واتهمها بالاستغلال وقام بإلقاء بعض الفيشار على الأرض.

ردة فعل شاب

بعد افتعاله للمشكلة تجمع عدد من المواطنين، واستنكروا تصرفات الرجل محاولين إبعاده عن البائعة إلا أن الأخير استمر في افتعال المشكلة، قائلًا: إن المرأة تبيع أشياء خربانة وهددها بتكسير العربة، وعندما حاول إلقاء علب الفيشار مرة أخرى سارع المواطنون بالتدخل وقام شاب بدفعه بالقوة وأبعده عن البائعة.

#نخوة | بعد نخوته مع امرأة كبيرة بالسن، كيف كانت ردة فعله عندما علم أنها الفنانة ليلى سلمان.#نخوة_ليلى_سلمان | #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/PvgosCOOow — قناة السعودية (@saudiatv) March 31, 2023

وفي نهاية الحلقة قامت الفنانة ليلى سلمان بتقديم كيك للشاب وأخبرته أنهم كانوا يصورون برنامج نخوة، وعندما سألته عرفتني أو لا فقال لها: “ما يحتاج أنت أمنا كلنا”، وعندما كشفت النقاب عرف الشاب هويتها وضحك قائلًا: “هلا والله”.