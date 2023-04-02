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شات جي بي تي ينافس Siri

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٠ مساءً
شات جي بي تي ينافس Siri
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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قام بعض مستخدمي آبل باستبدال المساعد الصوتي Siri ببرنامج الذكاء الاصطناعي الثوري ChatGPT شات جي بي تي على أجهزة iPhone و iPad.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الأمر يبدو كما لو أنه تمت ترقية Siri بالقوة الكاملة لروبوت الدردشة، مما يمنحها القدرة على إملاء رسائل البريد الإلكتروني، واقتراح الوصفات وحتى كتابة كلمات الأغاني من البداية، وسيستمر الجهاز في الاستجابة باستخدام صوت سيري، لكنه يعتمد على خوارزميات شات جي بي تي.

مستخدمو آيفون يستبدلون Siri بـ شات جي بي تي

من يمكنه استخدام شات جي بي تي مع Siri؟

للأسف لا يمكن للجميع استخدام ذلك الأمر، فقط الأشخاص الذين لديهم إصدار مطور متميز من ChatGPT سيكونون قادرين على استبدال Siri الخاص بهم بنموذج AI،  بحسب المطور Wrigley McKay، وذلك في الخطوات التالية:

  • تم تصميم الاختصار بواسطة منشئ برامج الذكاء الاصطناعي Wrigley McKay.
  • بعد تحميله من آبل ستور، ستحتاج إلى تحديد الحصول على اختصار،، ثم فتح في الاختصارات.
  • ستتم مطالبتك بعد ذلك بإضافة مفتاح OpenAI API الخاص بك، ويمكنك العثور عليه فقط إذا كان لديك حساب OpenAI.
  • بمجرد التمكين، ما عليك سوى النقر على الشاشة، ثم التحدث إلى ChatGPT كما لو كنت تتحدث إلى Siri.

قال ماكاي عبر تويتر: لقد أنشأت اختصارًا لنظام iOS يسمح لك باستبدال Siri بـ ChatGPT، ويتيح لك استخدام الاختصار الحصول على ردود منطوقة من شات جي بي تي.

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