شاحن داخل نشافة ملابس يحدث دمارًا هائلًا بإسبانيا

وضع شخص شاحنًا متنقلًا بالخطأ في نشافة الملابس، الأمر الذي تسبب في انفجار كبير أدى لتهشم زجاج المحل وسقوط قطع من السقف؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

تفاصيل الحادث

وفي الفيديو الذي وثقته كاميرات مراقبة في محل مخصص لغسل وتجفيف الملابس في مدينة لاكرونيا الإسبانية، يمكن رؤية انفجار قوي يخرج من النشافة، حيث أحدث صوتًا قويًّا وهشم زجاج المحل.

من المعروف أن وضع الجوالات والشواحن في أماكن ساخنة يعرضها للانفجار وإحداث دمار هائل.