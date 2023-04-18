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لنشر الهدايات والومضات التوعوية المعرفية

شاشات توعوية للمعتكفين في المسجد الحرام

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٩ مساءً
شاشات توعوية للمعتكفين في المسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

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زوّدت وكالة الشؤون الفكرية والمعرفية مواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام بشاشة توعوية يتم من خلالها نشر الهدايات والومضات التوعوية المعرفية.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والمعرفية فضيلة الشيخ علي بن حامد النافعي أن هذه الشاشة ضمن حملة الخدمات التوعوية التي تقدّمها الوكالة لعموم قاصدي الحرم المكي الشريف من خلال الإدارة العامة للشؤون المعرفية إدارة التنمية المعرفية.

ومضات وهدايات

وأضاف أنها تحتوي على ومضات وهدايات حول فضائل الاعتكاف، وليلة القدر، والحثّ على الإقبال على الله –عز وجل– في هذه الليالي المباركة، مدعّمة بآيات من كتاب الله العزيز، وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم، تبيّن منهجه عليه الصلاة والسلام خلال هذه العشر المباركة.

وختم الشيخ النافعي كلامه بشكر الله –عز وجل– والدعاء بأن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، والشكر موصول للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس على دعمه المتواصل لوكالة الشؤون الفكرية والمعرفية في ظل عناية ورعاية ولاة الأمر حفظهم الله تعالى في تقديم الخدمة المميزة التي تعين القاصدين على آداء عبادتهم.

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