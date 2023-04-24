شاهد.. برد كثيف وسيول جنوب الأفلاج

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وثق مقطع فيديو متداول، حالة من التقلبات الجوية على أحياء جنوب الأفلاج خلال الساعات القليلة الماضية.
وأظهر المقطع، لقطات ومشاهد لجريان السيول وتساقطاً كثيفاً لحبات البرد جنوب الأفلاج.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران , كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.