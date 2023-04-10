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بعد هطول أمطار غزيرة بمنطقة مكة المكرمة

شاهد.. تدفق وجريان السيول في المعيصم

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ مساءً
شاهد.. تدفق وجريان السيول في المعيصم
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول تدفق وجريان السيول في المعيصم بمنطقة مكة المكرمة، بعد هطول أمطار الخير خلال الساعات الماضية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، جازان وعسير.

كما تتهيأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

 

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