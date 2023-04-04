شاهد.. دب يهاجم قائد دراجة نارية

وثق مقطع فيديو متداول، مهاجمة دب لقائد دراجة نارية في إحدى الغابات في بلغاريا وكاد يفتك به لولا هروب قائد الدراجة النارية.

نجاة قائد الدراجة النارية

ووثق المقطع هروب قائد الدراجة النارية على الفور تاركاً دراجته النارية على الأرض للنجاة بحياته، فيما قام زميله بتشغيل صوت محرك دراجته النارية لإخافة الدب.

وبالفعل تسبب صوت موتور الدراجة النارية في إخافة الدب وهروبه من الموقع.