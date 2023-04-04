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في إحدى غابات بلغاريا

شاهد.. دب يهاجم قائد دراجة نارية

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٥ مساءً
شاهد.. دب يهاجم قائد دراجة نارية
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، مهاجمة دب لقائد دراجة نارية في إحدى الغابات في بلغاريا وكاد يفتك به لولا هروب قائد الدراجة  النارية.

نجاة قائد الدراجة النارية

ووثق المقطع هروب قائد الدراجة النارية على الفور تاركاً دراجته النارية على الأرض للنجاة بحياته، فيما قام زميله بتشغيل صوت محرك دراجته النارية لإخافة الدب.

وبالفعل تسبب صوت موتور الدراجة النارية في إخافة الدب وهروبه من الموقع.

 

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