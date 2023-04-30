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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

شاهد.. سيول تجرف مركبة في بيشة

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ مساءً
شاهد.. سيول تجرف مركبة في بيشة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، سيول عارمة في بيشة بمنطقة عسير، جرفت إحدى المركبات، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران.

 

 

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