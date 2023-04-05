عرض الهلال سيجعل ميسي اللاعب الأعلى أجراً بالعالم شاهد.. شاب من القصيم يبيع أغرب سلعة على الإطلاق تنبيه لأهالي مكة المكرمة: أتربة مثارة حتى المساء عمومية شركة تهامة توافق على زيادة رأسمالها إلى 400 مليون ريال توزيع أكثر من 80 وجبة إفطار صائم يومياً على المسافرين في حفر الباطن محافظ حفر الباطن يكرم 3 إدارات حكومية مميزة أوكرانية توزع العصائر على الصائمين في شوارع مصر إقبال كبير من المعتمرين على استخدام حافلات مكة خلال رمضان قصة تبني وزيرة لـ طفل مشوه تخطف قلوب الجزائريين وظائف إدارية بـ الإدارة العامة لصحة السجون
كشف شاب من القصيم، عن متاجرته في سلعة يتم الترويج لها لأول مرة على الإطلاق.
وقال الشاب، خلال مقطع فيديو نشره حساب “سامي العودة” على التيك توك : ” نجحت في المتاجرة في الغبار”.
وأضاف الشاب “أنه يجمع الغبار من فوق سطوح المنازل المهجورة ويدفع للعمال 200 أو 300 ريال”.
وظهر الشاب خلال مقطع فيديو آخر وهو يقوم بجمع الغبار من فوق سطح أحد المنازل ويخلطه بالماء.
وتابع الشاب أن سعر كيلو الغبار 15 ريالاً، ويضاف إليه الضريبة ويصل السعر إلى 17.5 ريال.