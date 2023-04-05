شاهد.. شاب من القصيم يبيع أغرب سلعة على الإطلاق

كشف شاب من القصيم، عن متاجرته في سلعة يتم الترويج لها لأول مرة على الإطلاق.

وقال الشاب، خلال مقطع فيديو نشره حساب “سامي العودة” على التيك توك : ” نجحت في المتاجرة في الغبار”.

أغرب سلعة على الإطلاق

وأضاف الشاب “أنه يجمع الغبار من فوق سطوح المنازل المهجورة ويدفع للعمال 200 أو 300 ريال”.

وظهر الشاب خلال مقطع فيديو آخر وهو يقوم بجمع الغبار من فوق سطح أحد المنازل ويخلطه بالماء.

وتابع الشاب أن سعر كيلو الغبار 15 ريالاً، ويضاف إليه الضريبة ويصل السعر إلى 17.5 ريال.