شاهد ماذا يحدث للبيضة إذا انكسرت في قاع البحر

وثق مقطع فيديو متداول، لحظات كسر بيضة في قاع أحد البحار وعلى عمق سحيق عن سطح الأرض.

كائن هلامي يسبح في الماء

وظهر في المقطع، بحار في قاع أحد البحار ومعه بيضة وبدأ في كسرها برفق لتتحول بعدها البيضة إلى كائن هلامي يسبح في الماء بطريقة عجيبة.