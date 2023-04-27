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لم تتعرض سوى لأضرار طفيفة

شبكة عنكبوتية مروعة تعيش في أذن امرأة بالصين

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ مساءً
شبكة عنكبوتية مروعة تعيش في أذن امرأة بالصين
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لا يصدق اللحظة التي اكتشف فيها أطباء شبكة عنكبوت مروعة تعيش في أذن امرأة بأحد مستشفيات الصين.

بداية القصة

وفي التفاصيل، بدأت القصة عندما شعرت المرأة بطنين في أذنها، وعلى إثره توجهت إلى المستشفى لمعرفة السبب وفق الفيديو المرفق.

وبحسب تقرير لصحيفة ذا صن البريطانية، لكن المسعفين في مستشفى مقاطعة هويدونغ الشعبية بمقاطعة سيتشوان سرعان ما أدركوا أن الأصوات والألم الغريبين قادمان من العنكبوت، وهو يستقر في أذنها.

وهذه هي اللحظة المرعبة التي أرسل فيها الطبيب مسبار كاميرا أسفل أذن السيدة ليجد طبلة أذن مزيفة ينسجها عنكبوت.

فحص المريضة

وأظهرت اللقطات من منظار داخلي الطبيب وهو يفحص أذن المريض اليمنى بملاقط خاصة مزودة بكاميرا.

ثم وجد الطبيب ما يشبه طبلة الأذن لكنه أدرك أنها شبكة حريرية.

وبينما بدأ الطبيب بتقشير تلك الشبكة وتنظيف الأذن، اندفع عنكبوت المرعب وهاجم المسبار.

شبكة تشبه طبلة الأذن

بدوره، ذكر الطبيب من قسم طب الأنف والأذن والحنجرة، هان شينغ لونغ، لوسائل الإعلام المحلية، أن “النسيج الذي صنعه العنكبوت يشبه إلى حد بعيد طبلة الأذن”.

وأردف: “عندما دخل منظار الأذن لأول مرة، لم يتم العثور على أي شيء غير طبيعي”.

وأوضح: “عندما تنظر عن كثب، يبدو أن هناك شيئًا ما يتحرك في الأسفل. لقد دفعت شبكة العنكبوت جانبًا، كانت على وشك الفرار، لكن تم إزالتها في النهاية بسلاسة”.

ولحسن حظ المرأة، لم يكن العنكبوت سامًّا، ولم تتعرض سوى لأضرار طفيفة في قناة أذنها.

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