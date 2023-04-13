Icon

وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية في 6 مدن Icon وظائف شاغرة لدى شركة بوبا Icon روما يخسر أمام فينورد في هولندا بهدف نظيف Icon 660 ألف ريال غرامة ضد صانع محتوى ارتكب 22 مخالفة Icon السجن سنة لمن يحصل على أموال الضمان الاجتماعي بدون حق Icon السديس: إدارة الحشود وفق منهجية عالمية وتأهب للجمعة الرابعة من رمضان Icon غرامة 50 ألف ريال بحق مذيع أجج التعصب الرياضي Icon اعتقال المشتبه به بتسريب وثائق البنتاجون السرية Icon أعداد غفيرة في ساحات المسجد الحرام ليلة 23 رمضان Icon مدرب روماني مرشح لقيادة النصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
السعودية اليوم
حصاد اليوم
يحتوي على زيوت نباتية

شبيه القشطة والجبن مناسب لأصحاب الكوليسترول

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٨ مساءً
شبيه القشطة والجبن مناسب لأصحاب الكوليسترول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف استشاري التغذية السريرية الدكتور عبدالعزيز العثمان أن المنتجات شبيه القشطة أو الجبن مناسبة لأصحاب الكوليسترول المرتفع.

وأضاف العثمان في تصريحات ببرنامج “وقاية” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن هذه المنتجات قد تعتبر أقل جودة من الغذاء الطبيعي، لكنها مسموح بها.

مناسب لأصحاب الكوليسترول

ولفت إلى أنه ببساطة الدهون الحيوانية الموجودة في الحليب أو القشطة أو الجبن تستبدل بزيت نباتي بقصد تقليل التكلفة، ولذلك فشبيه الجبن والقشطة والحليب أقل سعرًا من الطبيعي، كما تم إزالة الدهون الحيوانية ووضع بدالها زيت نباتي.

وأوضح أنه أقل سعرًا لكن الجودة لم تقل عن الحد الأدنى، ومسموحة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، ولهذا فهي مناسبة لأصحاب الكوليسترول المرتفع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل الهلال لمواجهة الفيحاء في دوري روشن
الرياضة

تشكيل الهلال لمواجهة الفيحاء في دوري روشن

الرياضة
بايدن يحرج رئيس الوزراء البريطاني..لم يتعرف عليه
العالم

بايدن يحرج رئيس الوزراء البريطاني..لم يتعرف عليه

العالم
4 أهداف في الشوط الأول بين الشباب والخليج
الرياضة

4 أهداف في الشوط الأول بين الشباب...

الرياضة
القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق النار في الهواء بالرياض
أخبار أمنية

القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق...

أخبار أمنية
مواقف قطارات الحرمين بـ ريال في الساعة خلال رمضان
السعودية اليوم

مواقف قطارات الحرمين بـ ريال في الساعة...

السعودية اليوم
انتصار للدبلوماسية الصينية في منطقة الخليج
تقارير

انتصار للدبلوماسية الصينية في منطقة الخليج

تقارير
التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد برشلونة
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد برشلونة

الرياضة
وظائف بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك”
حصاد اليوم

وظائف بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك”

حصاد اليوم