شبيه القشطة والجبن مناسب لأصحاب الكوليسترول

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كشف استشاري التغذية السريرية الدكتور عبدالعزيز العثمان أن المنتجات شبيه القشطة أو الجبن مناسبة لأصحاب الكوليسترول المرتفع.
فيديو | استشاري التغذية السريرية د. عبدالعزيز العثمان: شبيه القشطة أو الجبن مناسب لأصحاب الكوليسترول المرتفع #وقاية#الإخبارية pic.twitter.com/leDjCADRRj
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 13, 2023
وأضاف العثمان في تصريحات ببرنامج “وقاية” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن هذه المنتجات قد تعتبر أقل جودة من الغذاء الطبيعي، لكنها مسموح بها.
ولفت إلى أنه ببساطة الدهون الحيوانية الموجودة في الحليب أو القشطة أو الجبن تستبدل بزيت نباتي بقصد تقليل التكلفة، ولذلك فشبيه الجبن والقشطة والحليب أقل سعرًا من الطبيعي، كما تم إزالة الدهون الحيوانية ووضع بدالها زيت نباتي.
وأوضح أنه أقل سعرًا لكن الجودة لم تقل عن الحد الأدنى، ومسموحة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، ولهذا فهي مناسبة لأصحاب الكوليسترول المرتفع.