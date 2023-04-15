Icon

بق الفراش يأكل سجينًا حيًّا في أمريكا Icon رينزو لوبيز: الباطن هزم أفضل فريق في آسيا Icon هيئة الطرق: افحصوا المكابح قبل السفر Icon المحكمة تتدخل لإنقاذ دبة من الإعدام في إيطاليا Icon تلاوة خاشعة لـ الجهني في صلاة تراويح ليلة 24 رمضان Icon ثلاثية تُهدي الأهلي ضد فاركو الفوز Icon شحن متنقل للهواتف في المسجد الحرام Icon المشاهير أكثر تأثيرًا من الأطباء على المواطنين Icon موسى ماريغا يعتدي على مدرب الباطن بعد خسارة الهلال Icon الشؤون الإسلامية تحتفي بممثلها في مسابقة دبي للقرآن لذوي الإعاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خدمة لضيوف الرحمن والمعتكفين

شحن متنقل للهواتف في المسجد الحرام

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٩ صباحاً
شحن متنقل للهواتف في المسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، منصة الشحن المتنقلة لشحن أجهزة الجوال، وذلك خدمة لضيوف الرحمن والمعتكفين بالمسجد الحرام.

منصة شحن ثابتة

وأوضح مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية، المهندس سلطان بن عاطي القرشي، أن المنصة عبارة عن منصة شحن ثابتة مزودة بشاشة LED يوضح فيها طريقة وآلية استخدام الشواحن وتحتوي على عدد من الشواحن المتنقلة مزودة بثلاثة كابلات تدعم شحن جميع الأجهزة الذكية بتقنية الشحن السريع، من خلال توفير شاحن متنقل يؤخذ من منصة الشحن الثابتة ويتم إرجاعه بعد استخدامه، كما يتم متابعة المنظومة من خلال أجهزة تتبع المنصات وصيانتها لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه.

وفي الختام بين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات ولاة أمرنا في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة وفق رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 3 أشخاص لسلبهم محالاً تجارية في الرياض
أخبار أمنية

القبض على 3 أشخاص لسلبهم محالاً تجارية...

أخبار أمنية
مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف للجنسين
حصاد اليوم

مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف للجنسين

حصاد اليوم
سوق الأسهم يغلق مرتفعًا قرب 10950 نقطة
السوق

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا قرب 10950 نقطة

السوق
طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا
السعودية اليوم

طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا

السعودية اليوم
إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين بعد توقف الأمطار
السعودية اليوم

إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين بعد توقف...

السعودية اليوم
هنري كيسنجر: اتفاق السعودية وإيران تغيير استراتيجي جوهري
السعودية اليوم

هنري كيسنجر: اتفاق السعودية وإيران تغيير استراتيجي...

السعودية اليوم
مركز جونز هوبكنز أرامكو يعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

مركز جونز هوبكنز أرامكو يعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
فتيات سعوديات يترجمن لضيوف الرحمن بأكثر من 7 لغات
السعودية اليوم

فتيات سعوديات يترجمن لضيوف الرحمن بأكثر من...

السعودية اليوم