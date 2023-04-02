شرطة جدة تسترد 620 ألف ريال وتضبط 3 أشخاص إثر انتحالهم الصفة

قبضت شرطة محافظة جدة ودوريات الأمن على مقيم من الجنسية الأردنية ومواطنين إثر انتحالهم صفة غير صحيحة كما نجحت في استرداد مبلغ (620) ألف ريال تم الاستيلاء عليها من مندوبي المبيعات.

وتم استرداد الأموال وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.