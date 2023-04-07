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شرطية شقراء تلفت الأنظار في محاكمة ترامب

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٦ مساءً
شرطية شقراء تلفت الأنظار في محاكمة ترامب
المواطن - فريق التحرير

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سلط عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على ضابطة من الشرطة الأمريكية كانت حاضرة خلال محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في نيويورك، الثلاثاء الماضي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحتى بعض الوكالات الأمريكية، صورة الضابطة، في حين قال البعض في تويتر إنها تشبه ممثلة أفلام البالغين ستورمي دانيلز التي كانت طرفًا في محاكمة ترامب، حيث كتب أحد المواقع الإخبارية خبرًا بعنوان: هل هذه ستورمي دانيلز؟ لافتة إلى إثارة التفاعل في الإنترنت بسبب الشرطية الشقراء التي شوهدت خلال محاكمة ترامب.

وأضاف أحدهم معلقًا: في قضية اتهام ترامب، تركز وسائل الإعلام العادية على القضية أما فوكس فايك نيوز، تركز على الشرطية الشقراء.

34 تهمة لـ ترامب

وأفاد مدعي عام مانهاتن ألفين براغ بأنه وجهت للرئيس السابق دونالد ترامب 34 تهمة لأنه رتب سلسلة عمليات دفع أموال لشراء صمت أناس في 3 قضايا محرجة له قبل انتخابات 2016 الرئاسية.

وفي بيان، قال ألفين براغ إن بوابًا في برج ترامب ادعى أن بحوزته معلومات عن ابن سري للملياردير قبض مبلغ 30 ألف دولار لالتزام الصمت، بينما قبضت امرأة 150 ألف دولار كي تتكتم على علاقة عاطفية سريّة تؤكد أنها جمعتها بالرئيس السابق، في حين حصلت ممثلة سابقة على 130 ألف دولار كي لا تقول شيئا عن علاقة جنسية تزعم حصولها بينها وبين قطب العقارات السابق.

هذا وأصر ألفين براغ، المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، على أنه لا يهتم بالسياسة عند اتخاذ قرار بشأن توجيه اتهام إلى شخص ما بارتكاب جريمة.

 

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