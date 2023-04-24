دول العالم تتسابق لإجلاء رعاياها من السودان شرط الحصول على تصريح لأداء العمرة مستمر بعد رمضان قرارات إيلون ماسك تطال أصحاب الحسابات المتوفين مفاجأة بجسد خبير تغذية بعد تناوله ماكدونالدز يوميًا برد كثيف يتسبب في نفوق عشرات الأغنام في بيشة ارتفاع خسائر فيليبس إلى 665 مليون يورو تحذير من عواصف وأمطار على منطقة مكة لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال الألب 226 مليون دولار قيمة راتب الرئيس التنفيدي لـ غوغل احتفالات الأطفال وكبار السن بالعيد في المدينة المنورة
أكدت وزارة الحج والعمرة استمرار شرط الحصول على تصريح لأداء مناسك العمرة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك .
وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ردًا على استفسارات المتابعين: ” أنه يجب لأداء العمرة إصدار التصريح من تطبيق “نسك” أو تطبيق “توكلنا” بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا”.
ولفتت إلى أنه يمكن للمُعتمر التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن المملكة خلال فترة إقامته.