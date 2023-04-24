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عدم الإصابة أو مخالطة مصاب بكورونا

شرط الحصول على تصريح لأداء العمرة مستمر بعد رمضان

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ صباحاً
شرط الحصول على تصريح لأداء العمرة مستمر بعد رمضان
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الحج والعمرة استمرار شرط الحصول على تصريح لأداء مناسك العمرة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك .

وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ردًا على استفسارات المتابعين: ” أنه يجب لأداء العمرة إصدار التصريح من تطبيق “نسك” أو تطبيق “توكلنا” بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا”.

ولفتت إلى أنه يمكن للمُعتمر التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن المملكة خلال فترة إقامته.

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