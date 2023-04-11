شركة أميانتيت العربية السعودية تربح 1.99 مليون ريال

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وجاءت النتائج المالية للشركة على النحو التالي:
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الإيرادات
|197,446
|119,517
|65.2
|144,188
|36.94
|إجمالي الربح (الخسارة)
|39,862
|9,181
|334.18
|37,883
|5.22
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|15,464
|3,465
|346.29
|13,139
|17.7
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|1,996
|-5,980
|–
|9,325
|-78.59
|إجمالي الدخل الشامل
|-2,329
|-15,879
|-85.33
|94,478
|–
|جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي