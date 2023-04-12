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في جميع مناطق المملكة

شركة الأهلي إسناد تعلن عن 75 وظيفة شاغرة

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ صباحاً
شركة الأهلي إسناد تعلن عن 75 وظيفة شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الأهلي إسناد عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 75 وظيفة شاغرة (رجال / نساء) لحملة (الدبلوم فأعلى) في جميع مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مُمثل الخدمات الهاتفية (35 وظيفة):
– مكان العمل (الرياض، جدة).
– درجة الدبلوم فأعلى.
– إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

2- مستشار البيع المباشر لمنتج التمويل العقاري (10 وظائف):
– مكان العمل (الدمام، الخبر، الجبيل، أبها، خميس مشيط، جازان).
– المؤهل الدراسي دبلوم فأعلى.
– خبرة 3 سنوات في البنوك كمستشار عقاري او ما يعادله.

3- مستشار مبيعات البيع المباشر لمنتج التمويل الشخصي (7 وظائف):
– مكان العمل (الرياض، الخبر، خميس مشيط، أبها، الطائف، الجبيل، الأحساء).
– المؤهل الدراسي دبلوم فأعلى.
– خبرة سنه في مجال مبيعات منتج التمويل الشخصي ويفضل من لديه خبرة في شراء المديونية ومهارات المبيعات.

4- موظف مبيعات (20 وظيفة):
– مكان العمل (الرياض، القطيف، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الخبر، خميس مشيط، جازان، جدة، حائل، الدمام، الطائف، الخرج، الباحة، الأحساء، أبها، الخفجي).
– درجة الدبلوم فأعلى.
–  العمل ميداني ومكتبي.

5- محامي (3 وظائف):
– مكان العمل (الرياض، جدة، الدمام).
– المؤهل الدراسي بكالوريوس تخصص (قانون).
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
– إجادة صياغة العقود واللوائح القانونية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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