شركة الأهلي إسناد تعلن عن 75 وظيفة شاغرة

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أعلنت شركة الأهلي إسناد عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 75 وظيفة شاغرة (رجال / نساء) لحملة (الدبلوم فأعلى) في جميع مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه.
1- مُمثل الخدمات الهاتفية (35 وظيفة):
– مكان العمل (الرياض، جدة).
– درجة الدبلوم فأعلى.
– إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.
2- مستشار البيع المباشر لمنتج التمويل العقاري (10 وظائف):
– مكان العمل (الدمام، الخبر، الجبيل، أبها، خميس مشيط، جازان).
– المؤهل الدراسي دبلوم فأعلى.
– خبرة 3 سنوات في البنوك كمستشار عقاري او ما يعادله.
3- مستشار مبيعات البيع المباشر لمنتج التمويل الشخصي (7 وظائف):
– مكان العمل (الرياض، الخبر، خميس مشيط، أبها، الطائف، الجبيل، الأحساء).
– المؤهل الدراسي دبلوم فأعلى.
– خبرة سنه في مجال مبيعات منتج التمويل الشخصي ويفضل من لديه خبرة في شراء المديونية ومهارات المبيعات.
4- موظف مبيعات (20 وظيفة):
– مكان العمل (الرياض، القطيف، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الخبر، خميس مشيط، جازان، جدة، حائل، الدمام، الطائف، الخرج، الباحة، الأحساء، أبها، الخفجي).
– درجة الدبلوم فأعلى.
– العمل ميداني ومكتبي.
5- محامي (3 وظائف):
– مكان العمل (الرياض، جدة، الدمام).
– المؤهل الدراسي بكالوريوس تخصص (قانون).
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
– إجادة صياغة العقود واللوائح القانونية.
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