شركة الأهلي إسناد تعلن فتح باب التوظيف للجنسين

أعلنت شركة الأهلي إسناد عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف (رجال / نساء) في جميع مناطق المملكة، لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- مستشار البيع المباشر لمنتج التمويل العقاري:

– المؤهل الدراسي دبلوم فأعلى.

– الدمام – الخبر – الجبيل – أبها – خميس مشيط – جازان.

– خبرة 3 سنوات في البنوك كمستشار عقاري او ما يعادله.

2- مستشار مبيعات البيع المباشر لمنتج التمويل الشخصي:

– المؤهل الدراسي دبلوم فأعلى.

– الرياض – الخبر – خميس مشيط – أبها – الطائف – الجبيل – الأحساء.

– خبرة سنه في مجال مبيعات منتج التمويل الشخصي ويفضل من لديه خبرة في شراء المديونية ومهارات المبيعات.

3- موظف مبيعات:

– المنطقة الوسطى (الرياض، الخرج).

– المنطقة الغربية (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، جدة).

– المنطقة الشرقية (القطيف، الخفجي، الخبر، الدمام، الأحساء).

– المنطقة الجنوبية (نجران، خميس مشيط، جازان، الباحة، أبها).

– المنطقة الشمالية (حائل).

4- محامٍ:

– المكان (الرياض، جدة، الدمام).

– المؤهل الدراسي بكالوريوس تخصص (قانون).

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

– إجادة صياغة العقود واللوائح القانونية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا