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لحملة الدبلوم فأعلى

شركة الأهلي إسناد تعلن فتح باب التوظيف للجنسين

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٧ مساءً
شركة الأهلي إسناد تعلن فتح باب التوظيف للجنسين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الأهلي إسناد عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف (رجال / نساء) في جميع مناطق المملكة، لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مستشار البيع المباشر لمنتج التمويل العقاري:
– المؤهل الدراسي دبلوم فأعلى.
– الدمام – الخبر – الجبيل – أبها – خميس مشيط – جازان.
– خبرة 3 سنوات في البنوك كمستشار عقاري او ما يعادله.

2- مستشار مبيعات البيع المباشر لمنتج التمويل الشخصي:
– المؤهل الدراسي دبلوم فأعلى.
– الرياض – الخبر – خميس مشيط – أبها – الطائف – الجبيل – الأحساء.
– خبرة سنه في مجال مبيعات منتج التمويل الشخصي ويفضل من لديه خبرة في شراء المديونية ومهارات المبيعات.

3- موظف مبيعات:
– المنطقة الوسطى (الرياض، الخرج).
– المنطقة الغربية (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، جدة).
– المنطقة الشرقية (القطيف، الخفجي، الخبر، الدمام، الأحساء).
– المنطقة الجنوبية (نجران، خميس مشيط، جازان، الباحة، أبها).
– المنطقة الشمالية (حائل).
4- محامٍ:
– المكان (الرياض، جدة، الدمام).
– المؤهل الدراسي بكالوريوس تخصص (قانون).
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
– إجادة صياغة العقود واللوائح القانونية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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