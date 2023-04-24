شركة الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف سائقين لحملة (الثانوية العامة) بمدينة الدمام، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– سائق.

الشروط:

1- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن سنتين.

3- مهارات التواصل والكتابة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن ويمكن التقديم ومعرف بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي من خلال الرابط التالي: اضغط هنا