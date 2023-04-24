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للعمل في مدينة الدمام

شركة الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف شاغرة

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ صباحاً
شركة الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف سائقين لحملة (الثانوية العامة) بمدينة الدمام، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:
– سائق.

الشروط:
1- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن سنتين.
3- مهارات التواصل والكتابة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن ويمكن التقديم ومعرف بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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