شركة الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف سائقين لحملة (الثانوية العامة) بمدينة الدمام، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الشروط:
1- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن سنتين.
3- مهارات التواصل والكتابة.
– التقديم مُتاح الآن ويمكن التقديم ومعرف بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي من خلال الرابط التالي: اضغط هنا