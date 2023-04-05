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شركة النهدي الطبيّة تعلن عن وظائف شاغرة

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ مساءً
شركة النهدي الطبيّة تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير أول قانوني للشركات.
  2. المشتري الأول لمشتريات الشركات.
  3. مدير عمليات.
  4. مدير فئة المناديل وأدوات الزينة.
  5. صيدلاني.
  6. مدير اول المشتريات الاستراتيجية والمقاولات.
  7. مدير التميز في إدارة المدفوعات.
  8. متخصص أول العلامة الخاصة.
  9. مدير قسم شراء.
  10. مدير أول إدارة البائعين.
  11. مدير الحوكمة والمشروع.
  12. مستشار الجمال.
  13. مساعد مدير فئة.
  14. مدير تسويق العلامة الخاصة.
  15. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 5 أبريل 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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