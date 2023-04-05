ثاني أكبر بنوك روسيا يخسر 7.7 مليارات دولار في 2022 استثمارات ضخمة لـ السعودية لتصبح مركزًا عالميًا لألعاب الفيديو تعليق عمران خان بشأن اقتحام المسجد الأقصى في رمضان ماكرون: الصين لها دور في السلام بأوكرانيا معاناة بايرن ميونخ مستمرة في كأس ألمانيا وصول أول رحلة معتمرين من أربيل إلى مطار جدة مزاد علني لبيع 58 أرضًا تجارية وسكنية بمواقع مميزة بالرياض الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته بالدوري المصري ترتيب هدافي الدوري السعودي يُحفز رونالدو شركة النهدي الطبيّة تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 5 أبريل 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).