العرب والمسلمون ورؤية الهلال قديماً حميدتي والبرهان مصممان على القتال حتى النهاية مشاهد مروعة من صنعاء لأكبر حادث تدافع على المساعدات شركة بترو رابغ تعلن عن وظائف بعدة تخصصات موعد أذان المغرب اليوم 29 رمضان بجميع المناطق 10 مراصد فلكية تتأهب لرصد هلال شهر شوال السجن 21 عامًا لروسية حاولت قتل صديقتها بـ كعكة جبن أمطار غزيرة وبرد كثيف شمال الطائف مواطن ينقذ جملًا صغيرًا سقط في حفرة تحذير أمني عالي الخطورة حول ثغرات في منتجات Foxit
أعلنت شركة بترو رابغ (Petro Rabigh) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
رئيس تعيين التسويق الفني:
المؤهلات والخبرات:
أخصائي تخطيط مؤسسي:
المؤهلات والخبرات:
أوضحت بترو رابغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).