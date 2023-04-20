شركة بترو رابغ تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلنت شركة بترو رابغ (Petro Rabigh) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

رئيس تعيين التسويق الفني:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في التسويق أو علوم البوليمر أو مجال ذي صلة. ويفضل درجة متقدمة.

خبرة واسعة ومثبتة (أعلى من 15 عامًا) في التسويق التقني للبوليمرات أو دور ذي صلة ، مع سجل حافل بالنجاح في دفع الأفراد ونمو الأعمال. مهارات قيادية وإدارية قوية ، مع خبرة في بناء وقيادة فرق عالية الأداء.

مهارات الاتصال والعرض التقديمي والتعامل مع الآخرين ممتازة.

معرفة متعمقة لتقنيات صناعة البوليمر وتطبيقاتها.

الإلمام باللوائح والمعايير ذات الصلة التي تحكم صناعة البوليمر.

إتقان أدوات البرامج ذات الصلة ، بما في ذلك Microsoft Office و SAP والمنصات الرقمية التسويقية.

أخصائي تخطيط مؤسسي:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها. التدريب أو التأهيل في مجال الاقتصاد ، والأعمال التجارية ، والسياسة العامة ، والهندسة أو ما يعادلها.

خبرة 17 عاما من الخبرة العملية ذات الصلة.

الخبرة ذات الصلة في إدارة المشروع بما في ذلك خطة التنمية وإدارة الفريق والتسليم والنشر.

المعرفة في المحاسبة الإدارية وتحليلات الأعمال.