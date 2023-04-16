شركة صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: أخصائي التخطيط والجدولة الثاني. أخصائي المشاريع الخاصة باللجنة العليا الثاني. مهندس المشروع. والمزيد . طريقة التقديم: أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).