شركة صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).