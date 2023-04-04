شركة مطارات الدمام تعلن فتح باب التوظيف بعدة تخصصات

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أعلنت شركة مطارات الدمام فتح باب التوظيف للوظائف الإدارية والهندسية والتقنية من حملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس) فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مدير عمليات الصيانة ومراقبة الأداء.
2- مدير شؤون صيانة المطارات.
3- مدير شؤون المرافق.
4- مدير البيانات والتحليلات.
5- مدير إدارة التطبيقات.
6- مدير إدارة الموردين.
7- مدير شؤون المناقصات.
8- مُستشار هندسة الأمن السيبراني.
9- مدير التحوّل الرقمي.
10- مدير الميزانية والتخطيط والتقارير المالية.
11- مدير الشؤون المحاسبية.
12- أخصائي استقطاب المواهب.
13- مهندس المشروع.
14- نائب الرئيس للخدمات المشتركة.
.. وأخرى.
التخصصات المطلوبة:
– الهندسة الصناعية.
– الهندسة المدنية.
– الهندسة الكهربائية.
– الهندسة الميكانيكية.
– الإدارة المالية.
– المحاسبة.
– تقنية المعلومات.
– أمن المعلومات.
– نظم المعلومات.
– إدارة الأعمال.
– الموارد البشرية.
– أو ما يعادلها.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/09/12هـ الموافق 2023/04/03م.
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