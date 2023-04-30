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شركة نوماك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ مساءً
شركة نوماك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروعها في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مشغل غرفة التحكم – RO / محطة التحلية – الشقيق ورابغ.
  2. فرصة تدريب تمهير.
  3. مهندس مراقبة الحالة.
  4. مهندس إدارة النفايات / عالم.
  5. مهندس معالجة مياه الصرف الصحي – مشروع البحر الأحمر – أملج.
  6. فني ميكانيكي.
  7. فني كهربائي.
  8. مهندس ميكانيكي – R3IWP.
  9. ضابط HSSE.
  10. مدير صيانة أنظمة الطاقة والمياه ، أملج.
  11. والمزيد …

أماكن العمل:

  • (أملج، رابغ، الشعيبة، جدة، الرياض، الجبيل، تبوك، الشقيق، القريبة) وأخرى.

طريقة التقديم:

أوضحت نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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