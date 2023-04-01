شركة نوماك تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروعها في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: منسق IMS. مشرف I&C- R2IPP. الكيميائي ، أملج. ضابط HSSE. مشرف إداري ، أملج. مدير عمليات الطاقة ، رابغ. مدير أول للخدمات المشتركة وعمليات الموارد البشرية. ضابط HSSE. فني أجهزة وتحكم ، أملج. فني ميكانيكي أملج. طريقة التقديم: أوضحت نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).