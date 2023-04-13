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مستفيدو الدعم العسكري لا يشملهم

شروط نقل المديونية وإعادة جدولة القرض المدعوم

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٤ مساءً
شروط نقل المديونية وإعادة جدولة القرض المدعوم
المواطن - فريق التحرير

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كشف المهتم في الشأن العقاري محمد السناح، بعض شروط برنامج نقل المديونية وإعادة جدولة القرض العقاري المدعوم.

نقل المديونية

وقال السناح، خلال لقائه مع برنامج “البورصة العقارية” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن بعض العملاء يكون لديهم رغبة في نقل مديونيته من جهة تمويلية لأخرى أو من بنك لآخر ويكون قرضه مدعومًا شهريًا.

وأضاف أن الصندوق العقاري وضع بعض الشروط لانتقال الدعم الشهري مع انتقال المديونية والتي تتمثل في أن يكون العقار عبارة عن وحدة سكنية جاهزة من السوق، وأن يكون العقار بناء ذاتيًا مكتمل البناء ولا يشتمل مشاريع البيع على الخارطة والمشاريع تحت الإنشاء.

مستفيدو الدعم العسكري

ولفت إلى أن شروط البرنامج لا تشمل المستفيدين من الدعم العسكري الذي كان قبل 3 أو 4 أعوام.

وأوضح أنه يجب أن تكون نسبة الفائدة في القرض العقاري الجديد أقل من نسبة الفائدة في القرض السابق، فضلًا عن تساوي مدة التمويل عند 20 عامًا.

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