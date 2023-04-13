شروط نقل المديونية وإعادة جدولة القرض المدعوم

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كشف المهتم في الشأن العقاري محمد السناح، بعض شروط برنامج نقل المديونية وإعادة جدولة القرض العقاري المدعوم.
فيديو | المهتم في الشأن العقاري محمد السناح يوضح شروط برنامج نقل المديونية وإعادة جدولة القرض العقاري المدعوم#البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/xbOSz52wKQ
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) April 13, 2023
وقال السناح، خلال لقائه مع برنامج “البورصة العقارية” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن بعض العملاء يكون لديهم رغبة في نقل مديونيته من جهة تمويلية لأخرى أو من بنك لآخر ويكون قرضه مدعومًا شهريًا.
وأضاف أن الصندوق العقاري وضع بعض الشروط لانتقال الدعم الشهري مع انتقال المديونية والتي تتمثل في أن يكون العقار عبارة عن وحدة سكنية جاهزة من السوق، وأن يكون العقار بناء ذاتيًا مكتمل البناء ولا يشتمل مشاريع البيع على الخارطة والمشاريع تحت الإنشاء.
ولفت إلى أن شروط البرنامج لا تشمل المستفيدين من الدعم العسكري الذي كان قبل 3 أو 4 أعوام.
وأوضح أنه يجب أن تكون نسبة الفائدة في القرض العقاري الجديد أقل من نسبة الفائدة في القرض السابق، فضلًا عن تساوي مدة التمويل عند 20 عامًا.