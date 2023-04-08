شعبية بوتين تصل إلى مستوى قياسي في أمريكا

زلزال يضرب كهرمان مرعش التركية مجددًا 3 أرقام سلبية تُلاحق نادي الهلال لحظة انتقام امرأة تركية لشرفها من شقيق زوجها أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة عبر مشروعات رؤية المملكة التعاون الإسلامي: الأقصى بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين فقط زيلينسكي ينظم إفطاراً رمضانياً بأحد مساجد كييف الإطاحة بـ 13 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف تغريدة نارية من إيلون ماسك بوجه البنتاغون أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 7 مناطق غواصة نووية أمريكية مزودة بصواريخ تتجه للشرق الأوسط
وصلت شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أمريكا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2020، قبل سنوات من غزو قواته لأوكرانيا، وفقًا لبيانات جديدة.
وبلغت شعبية زعيم الكرملين بين الأمريكيين، اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، 21%، وفقًا لاستطلاع الرأي من مجلة نيوزويك، وكانت في الربع الأول من عام 2021 تحوم عند 15%، وبعد وقت قصير من بدء روسيا الحرب مع أوكرانيا وصلت لـ 17%.
وأظهر استطلاع مؤسسة غالوب، أن 51% من المشاركين رأوا أن القوة العسكرية لموسكو تمثل تهديدًا خطيرًا.
وأظهر استطلاع منفصل لـ YouGov شمل 1000 أمريكي، تم إجراؤه في الفترة ما بين 22 ديسمبر 2022 و 2 يناير 2023، أن 55% ممن تم سؤالهم لديهم وجهة نظر عن بوتين بأنه زعيم قوي إلى حد ما أو قوي للغاية.
وفي استطلاع منفصل، وهذه المرة كان في داخل روسيا، وافق أكثر من 80% من الروس على أنشطة بوتين اعتبارًا من مارس 2023، وفقًا للبيانات المنشورة في 30 مارس، وهذا أعلى مما كان عليه في سبتمبر 2022، عندما أعلن الكرملين عن تعبئة جزئية للقوات الروسية المتجهة إلى أوكرانيا، حسبما أشار موقع ستاتيستا للإحصائيات.