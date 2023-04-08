شعبية بوتين تصل إلى مستوى قياسي في أمريكا

وصلت شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أمريكا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2020، قبل سنوات من غزو قواته لأوكرانيا، وفقًا لبيانات جديدة.

ارتفاع شعبية بوتين

وبلغت شعبية زعيم الكرملين بين الأمريكيين، اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، 21%، وفقًا لاستطلاع الرأي من مجلة نيوزويك، وكانت في الربع الأول من عام 2021 تحوم عند 15%، وبعد وقت قصير من بدء روسيا الحرب مع أوكرانيا وصلت لـ 17%.

وأظهر استطلاع مؤسسة غالوب، أن 51% من المشاركين رأوا أن القوة العسكرية لموسكو تمثل تهديدًا خطيرًا.

وأظهر استطلاع منفصل لـ YouGov شمل 1000 أمريكي، تم إجراؤه في الفترة ما بين 22 ديسمبر 2022 و 2 يناير 2023، أن 55% ممن تم سؤالهم لديهم وجهة نظر عن بوتين بأنه زعيم قوي إلى حد ما أو قوي للغاية.

استطلاع داخل روسيا

وفي استطلاع منفصل، وهذه المرة كان في داخل روسيا، وافق أكثر من 80% من الروس على أنشطة بوتين اعتبارًا من مارس 2023، وفقًا للبيانات المنشورة في 30 مارس، وهذا أعلى مما كان عليه في سبتمبر 2022، عندما أعلن الكرملين عن تعبئة جزئية للقوات الروسية المتجهة إلى أوكرانيا، حسبما أشار موقع ستاتيستا للإحصائيات.