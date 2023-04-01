شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر زيلينسكي

حذرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم يو جونغ، السلطات الأوكرانية الحالية من مخاطر حصولها على الأسلحة النووية، حيث قالت، اليوم السبت، إن زيلينسكي يخاطر بمستقبل بلاده.

المظلة النووية الأمريكية لن تحمي كييف

وأشارت إلى أن رئيس أوكرانيا توجد لديه طموحات سياسية للحصول على الأسلحة النووية، مضيفة أنه مخطئ باعتقاده أن المظلة النووية الأمريكية يمكن أن تحمي بلاده من روسيا.

وقالت كيم يو جونغ، سابقًا، إن روسيا ستحرق الأسلحة التي تفاخر بها واشنطن والغرب عن بكرة أبيها، مشددة على أن بلادها ستبقى دوما مع روسيا في خندق واحد.

وأضافت في ذلك الوقت: ليس لدي أدنى شك في أن أي عتاد عسكري تفاخر به الولايات المتحدة والغرب سيتم حرقه بالكامل في مواجهة الروح القتالية التي لا تقهر وقوة الجيش والشعب الروسي البطل، متابعة: سنبقى دائما في خندق واحد مع الجيش والشعب الروسيين الذين يدافعان عن كرامة وشرف وسيادة روسيا وأمنها.

أمريكا المسؤول الرئيس عن الأزمة الأوكرانية

وأكدت أن الولايات المتحدة هي المسؤول الرئيس عن الأزمة الأوكرانية وأن تحركات واشنطن تشكل تهديدا لأمن روسيا الاستراتيجي.