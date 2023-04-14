شقيق الإعلامي عبيد العتيبي: أتمنى من الكويتيين الدعاء له بالشفاء

كيم جونج أون يشرف على اختبار صاروخ باليستي ساحات وأروقة المسجد الحرام تمتلئ بالمصلين ليلة 23 رمضان نتائج مباريات الخميس في الدوري الأوروبي إطلاق مبادرة خلها منهم لدعم منتجات الأسر المنتجة موضي بنت خالد: رؤية 2030 جعلت للقطاع غير الربحي قيمة لقطات من توديع النصر لـ رودي غارسيا البنتاجون: تسريب الوثائق عمل إجرامي متعمد عودة سلمان الفرج وياسر الشهراني للمشاركة في تدريبات الهلال لبنانيون يتفاجؤون باستبدال جثمان والدهم بعد نقله للمنزل طرح 8 فرص استئجارية عبر منصة انتفاع
كشف الإعلامي عبدالمحسن البرقاوي، أن حالة شقيقه الإعلامي عبيد العتيبي انتكست، بعد تعرضه لجلطة في القلب، خضع على إثرها لعملية قسطرة.
وطلب البرقاوي من أهل الكويت التضرع بالدعاء إلى الله في هذه الليالي المباركة لكي يشفي شقيقه ويلبسه ثوب الصحة والعافية، وفقًا لصحيفة الراي.
واستهل العتيبي نشاطه الإعلامي في العام 1982، كما أنه قدم برامج عديدة، منها مساء الخير يا كويت، سوالف الليل، سالفة ولكن، الليلة مغنى وغيرها الكثير.