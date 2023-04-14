شقيق الإعلامي عبيد العتيبي: أتمنى من الكويتيين الدعاء له بالشفاء

كشف الإعلامي عبدالمحسن البرقاوي، أن حالة شقيقه الإعلامي عبيد العتيبي انتكست، بعد تعرضه لجلطة في القلب، خضع على إثرها لعملية قسطرة.

الدعاء له بالشفاء

وطلب البرقاوي من أهل الكويت التضرع بالدعاء إلى الله في هذه الليالي المباركة لكي يشفي شقيقه ويلبسه ثوب الصحة والعافية، وفقًا لصحيفة الراي.

واستهل العتيبي نشاطه الإعلامي في العام 1982، كما أنه قدم برامج عديدة، منها مساء الخير يا كويت، سوالف الليل، سالفة ولكن، الليلة مغنى وغيرها الكثير.