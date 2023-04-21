شكوك حول صحة رئيس وزراء المغرب بعد ظهوره ليلة 27 رمضان

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تحدث الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، عن الوضع الصحي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، مؤكدًا أنه لا يدعو للقلق، وذلك بعد الأنباء التي تحدثت عن نقله إلى المستشفى إثر وعكة صحية.
وأفاد بايتاس، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، الخميس، بأن الأمر يتعلق بوعكة على مستوى الركبة، وليس هناك ما يثير القلق.
وكان لحسن السعدي عضو المكتب السياسي لحزب “التجمع الوطني للأحرار” ورئيس الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، قد كشف حقيقة ما راج حول الحالة الصحية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعد الصعوبات التي واجهها في وضعية السجود والجلسة بين السجدتين خلال صلاة قيام ليلة القدر التي أداها إلى جانب الملك محمد السادس، ليلة الـ 27 من رمضان بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.
وأكد السعدي، في تصريح صحفي، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش لا يعاني من أي وعكة صحية كما يروج البعض، موضحًا أن لديه فقط مشكلة بسيطة على مستوى الركبة وبالتالي لا يستطيع ثنيها أثناء الصلاة.