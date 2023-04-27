الشباب يستهدف فوزًا غائبًا بالجوهرة منذ 2016 شلالات الباحة وجهة الباحثين عن جمال الطبيعة ضبط مخالفين لترويجهما الحشيش والإمفيتامين في نجران أوراوا يصل الرياض استعدادًا لمواجهة الهلال مملكة الإنسانية تجلي مواطنيها ورعايا الدول عبر 6 مراحل ميزة جديدة في تيك توك رئيس كوريا الجنوبية يغني وبايدن يشجع الجنيه الذهب يتخطى 21 ألف جنيه لأول مرة في مصر الطائي لا يعرف الفوز على أبها فيصل بن فرحان ونظيرته الألمانية يؤكدان أهمية وقف التصعيد العسكري في السودان
رسمت شلالات الأمطار التي هطلت على منطقة الباحة , مناظر خلابة لفتت الأنظار في أثناء تساقطها وبكميات بين الهتان والغزيرة, لتمتزج قطرات المطر مع العشب وهبوب السحاب الذي يطل من جبالها الشاهقة.
عدسة “واس” رصدت هذه المناظر في غابة خيرة، والشلالات الهادرة تنحدر من سفوح الجبال مخترقة مدرجاتها ووديانها التي اكتست بجمال الشجر والماء في منظرٍ يمتزج مع ضوء الشمس ليضفي على طبيعة المكان أجواء ساحرة.
وتكتمل الصورة لتعطي بجماليتها أصوات خرير الماء وخروجه من صلب الأرض من أعالي التلال ليكتمل به عقد سبائك فضية تتلألأ قطراته لمعاناً وبريقًا.
جمالية المكان ببساطها الأخضر وشلالاتها المتدفقة من قمم الجبال دفعت بالأهالي للخروج إلى الوديان والمتنزهات لقضاء أوقات ماتعة في أحضان الطبيعة.