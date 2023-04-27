شلالات الباحة وجهة الباحثين عن جمال الطبيعة

رسمت شلالات الأمطار التي هطلت على منطقة الباحة , مناظر خلابة لفتت الأنظار في أثناء تساقطها وبكميات بين الهتان والغزيرة, لتمتزج قطرات المطر مع العشب وهبوب السحاب الذي يطل من جبالها الشاهقة.

عدسة “واس” رصدت هذه المناظر في غابة خيرة، والشلالات الهادرة تنحدر من سفوح الجبال مخترقة مدرجاتها ووديانها التي اكتست بجمال الشجر والماء في منظرٍ يمتزج مع ضوء الشمس ليضفي على طبيعة المكان أجواء ساحرة.

وتكتمل الصورة لتعطي بجماليتها أصوات خرير الماء وخروجه من صلب الأرض من أعالي التلال ليكتمل به عقد سبائك فضية تتلألأ قطراته لمعاناً وبريقًا.

جمالية المكان ببساطها الأخضر وشلالاتها المتدفقة من قمم الجبال دفعت بالأهالي للخروج إلى الوديان والمتنزهات لقضاء أوقات ماتعة في أحضان الطبيعة.