موعد مباراتي إنتر وميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الحزن يعم تايلند حدادًا على آخر باندا أوباميكانو يُورط البايرن ضد مان سيتي شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات لقطات جوية لهطول الأمطار في ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي ملك الأردن يصل جدة وبدر بن سلطان في استقباله وظائف شاغرة في شركة الفنار أصوات انفجارات ضخمة نتيجة سقوط قمر تابع لـ ناسا فوق كييف حقيقة استقالة مسلي آل معمر من رئاسة النصر
كشفت نقابة “يونايت” في بريطانيا، أمس الأربعاء، أن حراس الأمن في مطار هيثرو بالعاصمة لندن سيضربون عن العمل لمدة 8 أيام الشهر المقبل، للمطالبة بزيادة رواتبهم.
وتابعت نقابة “يونايت”: إن نحو 1400 عنصر أمن سيشارك في الإضراب، حيث سيؤدي إلى اضطرابات وتأخيرات حتمية.
وقالت الأمينة العامة لنقابة “يونايت” البريطانية، شارون جراهام: “لدينا مدير عام يعتقد أنه لا بأس في زيادة المداخيل، مع حرمان موظفيه من زيادة مقبولة في الأجور”.