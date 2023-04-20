شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات

كشفت نقابة “يونايت” في بريطانيا، أمس الأربعاء، أن حراس الأمن في مطار هيثرو بالعاصمة لندن سيضربون عن العمل لمدة 8 أيام الشهر المقبل، للمطالبة بزيادة رواتبهم.

1400 عنصر

وتابعت نقابة “يونايت”: إن نحو 1400 عنصر أمن سيشارك في الإضراب، حيث سيؤدي إلى اضطرابات وتأخيرات حتمية.

وقالت الأمينة العامة لنقابة “يونايت” البريطانية، شارون جراهام: “لدينا مدير عام يعتقد أنه لا بأس في زيادة المداخيل، مع حرمان موظفيه من زيادة مقبولة في الأجور”.