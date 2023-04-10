شهامة مواطنين تجاه مسن تعرض للإهانة من نجله

وثق مقطع فيديو من حلقة برنامج “نخوة”، المذاع على “قناة السعودية”، ردة فعل عدد من المواطنين، تجاه شاب أهان والده المسن، داخل مول تجاري.

#نخوة | في موقف عنوانه الشهامة، أشخاص من المتواجدين شدهم مشهد الأبن العاق وهكذا كانت ردة فعلهم.#نخوة_خالد_البريكي #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/rtUMOhIK1g — قناة السعودية (@saudiatv) April 9, 2023

بدأ المشهد التمثيلي، بقيام الابن باختيار ملابس، وعندما حاول والده لمسها منعه الشاب، قائلًا له: “لا تلمس أي شيء”.

وأظهر الفيديو مواصلة الشاب اختيار الملابس فيما حاول المسن لمسها مرة أخرى، إلا أن الشاب نهره مجددًا، وحاول الموظف في المحل التدخل، وطالبه بترك والده يشاهد الملابس كما يريد موضحًا أن لمس الملابس ليس ممنوعًا.

وعلى إثر ذلك، تدخل عدد من الزبائن للدفاع عن الوالد المسن، وتوضيح للشاب أنه لا يجوز أن يعامل والده بهذه الطريقة، فيما قال الشاب: “مو والدي.. هذا فضحني”، فقام الزبائن بإبعاده عن المسن.