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تدخلوا للدفاع عنه وإبعاد ابنه

شهامة مواطنين تجاه مسن تعرض للإهانة من نجله

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ صباحاً
شهامة مواطنين تجاه مسن تعرض للإهانة من نجله
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو من حلقة برنامج “نخوة”، المذاع على “قناة السعودية”، ردة فعل عدد من المواطنين، تجاه شاب أهان والده المسن، داخل مول تجاري.

بدأ المشهد التمثيلي، بقيام الابن باختيار ملابس، وعندما حاول والده لمسها منعه الشاب، قائلًا له: “لا تلمس أي شيء”.

وأظهر الفيديو مواصلة الشاب اختيار الملابس فيما حاول المسن لمسها مرة أخرى، إلا أن الشاب نهره مجددًا، وحاول الموظف في المحل التدخل، وطالبه بترك والده يشاهد الملابس كما يريد موضحًا أن لمس الملابس ليس ممنوعًا.

وعلى إثر ذلك، تدخل عدد من الزبائن للدفاع عن الوالد المسن، وتوضيح للشاب أنه لا يجوز أن يعامل والده بهذه الطريقة، فيما قال الشاب: “مو والدي.. هذا فضحني”، فقام الزبائن بإبعاده عن المسن.

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