شهر العسل بين أوروبا وأمريكا يكاد ينتهي

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أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجدل والأسئلة خاصة بعدما قال فيها إن على أوروبا أن تنتهج سياسة مستقلة عن الولايات المتحدة وأن تكف عن التبعية لواشنطن، لكن خبراء ومسؤولين سابقين يقللون هذه التصريحات لكون إخراجها إلى حيز الوجود يتطلب عملًا أكثر بكثير من الكلمات.
وكان ماكرون قد أدلى بتصريحات لافتة في مقابلة مع صحيفة ليزيكو الفرنسية في أعقاب زيارته إلى الصين، والتي رافقته فيها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.
وكان من أبرز التصريحات التي جاءت على لسان الرئيس الفرنسي ما يلي:
وبحسب موقع سكاي نيوز فإن هناك تعقيدات كثيرة تحول دون تطبيق رؤية ماكرون، لكنها على أي حال كانت محل ترحيب صيني، حيث أراد أن يبرز الرغبة في تحقيق الاستقلال بعيدًا عن الولايات المتحدة في مجالات عدة مثل الموقف من تايوان والصفقات التجارية، لكن في الأمور الاستراتيجية الكبرى، يبدو الأمر متعذرًا ويحتاج إلى عمل كبير.
وفي هذا الإطار، قال الأكاديمي الفرنسي، جان بيار ميلالي، من باريس إنه من المبكر الحكم على تصريحات ماكرون بأنها تغيير جذري، مشيرًا إلى أن هناك فريقين منقسمين، فهناك من يعتقد أن الزيارة كانت فاشلة وهناك من اعتبرها خطوة إيجابية وضرورية لإعادة التواصل مع الصين، مضيفًا: لا بد من الانتظار كي نحكم على أهمية الزيارة المهمة أصلا.
وأضاف أن هناك تباينًا بين الموقف الأمريكي والموقف الفرنسي بشأن تايوان، كما أن لفرنسا حضور في المحيطين الهندي والهادئ يتقرب إلى مليون نسمة ولا يمكن لفرنسا أن تدخل في هذه القضية باستخفاف، فإغلاق مضيق تايوان سيكون كارثيًا لها.
وكما يمثل ماكرون فرنسا فإن له طموح بأن يمثل أوروبا كذلك، وباصطحاب أورسولا فون دير لاين أراد أن يجسد الموقف الأوروبي.
كما كان هناك أيضًا شق اقتصادي بارز في الزيارة مثل افتتاح مصنع طائرات في إيرباص الأوروبية قرب بكين، واستغل ماكرون تراجع الولايات المتحدة عن فتح مصنع لشركة بوينغ بسبب التوترات مع الصين.
أما في بكين، فيرى جون نونغ، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة الاقتصاد الدولي الصينية أن موضوع الزيارة كان العلاقة بين فرنسا والصين وليس عن العلاقات الصينية الأوروبية، وقال: رحبت الصين بتعليقات ماكرون بشأن تايوان، وهذا مهم جدا إذا نظرنا إلى تصريحات مسؤولي الناتو الذي يتوسع إلى الشرق وفي المحيطين الهندي والهادئ ولديه شراكات مع دول مجاورة للصين.
وتابع: موقف ماكرون يرضي الصين، وخاصة اعتباره تصرفات الولايات المتحدة تأجيجًا للأزمة في تايوان.
وفي المقابل، يقول الدبلوماسي الأمريكي السابق، بريت بروين، إن الفرنسيين متأخرون في الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا، رغم أنهم يتحدثون كثيرا في هذا الأمر، فحين يتعلق الأمر بتقديم الأسلحة، تأتي في الصدارة الولايات المتحدة وبريطانيا وذيل القائمة تأتي فرنسا.
وتابع: تحدثت كثيرًا مع الدبلوماسيين الفرنسيين، إنهم يتحدثون كثيراً ويفعلون قليلًا وهذه هي الحالة وعلينا أن ندقق فيما يستطيع الرئيس والحكومة الفرنسيان فعله.