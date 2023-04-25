Icon

توقعات بـ أمطار ورياح على المدينة المنورة حتى الـ10 مساءً Icon ضبط 8 مخالفات حفر آبار بالجوف خلال أيام العيد Icon 4 آلاف بريطاني عالقون بالسودان Icon شواطئ حقل وجهة الزائرين في عيد الفطر Icon إحدى الرعايا تعبر عن فرحتها لحظة وصولها جدة بـ دموع الفرح Icon هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب أصفهان الإيرانية Icon السعودية تعزي مصر في وفاة مساعد الملحق الإداري بالسفارة في الخرطوم Icon مواطن بعد إجلائه من السودان: الجواز السعودي أقوى جواز في العالم Icon تغيير اسم مسجد الأربع منارات بمكة المكرمة وإزالة المجالس بداخله Icon زلزال يضرب إندونيسيا بقوة 6.9 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مسبح أم عنم شهد توافد أعداد كبيرة

شواطئ حقل وجهة الزائرين في عيد الفطر

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ صباحاً
شواطئ حقل وجهة الزائرين في عيد الفطر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تشهد شواطئ محافظة حقل، خلال أيام عيد الفطر المبارك إقبالاً متزايداً من الزائرين والمقيمين، لقضاء أوقات من الترفيه والمتعة، عطفاً على ما تمتلكه من مقومات طبيعية تنبض بالسحر والجمال.


ورصدت عدسة “واس” لقطات من شاطئ “متنزه النخيل” أحد أشهر الشواطئ التي يرتادها الأهالي والزوار لوقوعه على واجهة بحرية فريدة من نوعها تنتشر على ساحلها أشجار النخيل الوارف، كما يشهد مسبح “أم عنم” توافد أعداد كبيرة من أهالي وزوار المحافظة إذ يُعد من أبرز المسابح الشاطئية الشهيرة بصفاء مياهه المذهلة، وجمال رماله الذهبية وتدرج أعماقه ليستمع الزائر بتجربة مليئة بالبهجة والفرح.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نادي الخليج يُعاني خارج ملعبه
آخر الاخبار

نادي الخليج يُعاني خارج ملعبه

آخر الاخبار
أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة عبر مشروعات رؤية المملكة
السعودية اليوم

أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة عبر...

السعودية اليوم
لقطات لاندلاع النار بقطار محمل بمواد كيميائية في أمريكا
العالم

لقطات لاندلاع النار بقطار محمل بمواد كيميائية...

العالم
لاجئ سوري عمره 29 عامًا عمدة بألمانيا
العالم

لاجئ سوري عمره 29 عامًا عمدة بألمانيا

العالم
حمدالله يفشل في هز شباك الهلال مع الاتحاد
آخر الاخبار

حمدالله يفشل في هز شباك الهلال مع...

آخر الاخبار
14 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل
وظائف

14 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

وظائف
الغذاء والدواء تحذر من الشوربة جاهزة التحضير
صحة وطب‎

الغذاء والدواء تحذر من الشوربة جاهزة التحضير

صحة وطب‎
بنك البلاد يعلن عن وظائف في جدة
حصاد اليوم

بنك البلاد يعلن عن وظائف في جدة

حصاد اليوم