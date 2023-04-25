شواطئ حقل وجهة الزائرين في عيد الفطر

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تشهد شواطئ محافظة حقل، خلال أيام عيد الفطر المبارك إقبالاً متزايداً من الزائرين والمقيمين، لقضاء أوقات من الترفيه والمتعة، عطفاً على ما تمتلكه من مقومات طبيعية تنبض بالسحر والجمال.
ورصدت عدسة “واس” لقطات من شاطئ “متنزه النخيل” أحد أشهر الشواطئ التي يرتادها الأهالي والزوار لوقوعه على واجهة بحرية فريدة من نوعها تنتشر على ساحلها أشجار النخيل الوارف، كما يشهد مسبح “أم عنم” توافد أعداد كبيرة من أهالي وزوار المحافظة إذ يُعد من أبرز المسابح الشاطئية الشهيرة بصفاء مياهه المذهلة، وجمال رماله الذهبية وتدرج أعماقه ليستمع الزائر بتجربة مليئة بالبهجة والفرح.