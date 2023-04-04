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صاحب ورشة ينجو من الموت بأعجوبة في تصادم مروع

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ مساءً
صاحب ورشة ينجو من الموت بأعجوبة في تصادم مروع
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة نجاة صاحب ورشة بأعجوبة من حادث تصادم مروع في تايلاند.

نجاة صاحب الورشة

وأظهر المقطع المتداول، صاحب الورشة وهو يجلس فوق حوض مركبته أمام ورشته وفي هذه اللحظة جاءت سيارة مسرعة واصطدمت بها في لمح البصر.

الرجل خرج سالما تماماً من الحادث بسبب جلوسه على طرف سيارته فاندفع للخلف على الرصيف ولم يصَب بأذى، بينما تحطمت السيارة تماماً جراء الحادث.

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