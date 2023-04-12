صاعقة تضرب سيارة أحد المتنزهين ونجاة قائدها

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وثق مقطع فيديو متداول لحظة ضرب صاعقة رعدية قوية لسيارة أحد الكشاتة، ونجاة قائدها والمرافقين.
وأظهرت اللقطات المصورة، الصاعقة الرعدية وهي تضرب فجأة السيارة التي تقف في البر، حيث تعرضت لأضرار خطيرة، فيما نجا قائدها والمرافقون.
وتشهد معظم مناطق المملكة، هذه الأيام عواصف رعدية وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية الربيعية على معظم مناطق المملكة ابتداءً من يوم الجمعة المقبلة حتى يوم الثلاثاء الموافق 27/8/1444 هـ.
وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، توقعاته المطرية تشمل مناطق الباحة وعسير وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم ونجران والرياض والشرقية وحائل وتبوك والجوف والشرقية.
وبحسب الأرصاد تتراوح الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وجريان للسيول وتساقط للبرد.
وتشير التوقعات الأولية إلى استمرار فرص هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع القادم وسيتم التنويه عن ذلك في تقرير لاحق لمعرفة آخر مستجدات الحالة المطرية وأبرز المناطق المتأثرة.