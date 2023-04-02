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قبل بداية مباراة ليون

صافرات استهجان من جماهير باريس سان جيرمان ضد ميسي تُعجل برحيله

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ مساءً
صافرات استهجان من جماهير باريس سان جيرمان ضد ميسي تُعجل برحيله
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي صافرات استهجان ضد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك قبل انطلاقة مباراة ليون مساء اليوم الأحد في الجولة الـ29 من الدوري الفرنسي.

ميسي يتعرض للهجوم الجماهيري

وعندما قام المذيع الداخلي لـ ملعب “حديقة الأمراء” بنطق اسم اللاعب الأرجنتيني، أطلقت عليه الجماهير صافرات الاستهجان بسبب عدم ظهور اللاعب الأرجنتيني بقوة مع باريس سان جيرمان منذ الانضمام له في أغسطس من عام 2021 قادمًا من برشلونة الإسباني.

ميسي
ميسي

ليست المرة الأولى

وليست المرة الأولى من جماهير سان جيرمان، حيث سبق لهم وأن أطلقوا صافرات الاستهجان ضده في مباراة رين في الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي يوم 19 مارس الماضي.

ومن المتوقع أن يقرر اللاعب الأرجنتيني الرحيل عن باريس سان جيرمان وعدم تجديد العقد مع نادي العاصمة الفرنسية، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وكان الشوط الأول من مباراة ليون وباريس سان جيرمان، انتهى بالتعادل السلبي ونجح ليون مع بداية الشوط الثاني، في خطف هدف التقدم في الدقيقة الـ55 عبر اللاعب برادلي باركولا.

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