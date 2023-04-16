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في دوري روشن السعودي

صالح الشهري البديل الرابح

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٢ مساءً
صالح الشهري البديل الرابح
المواطن - فريق التحرير

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يُعد مهاجم فريق الهلال، صالح الشهري من العناصر البديلة التي تُشارك باستمرار مع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز في الموسم الحالي.

أرقام صالح الشهري

وشارك صالح الشهري في 17 مباراة مع الهلال في دوري روشن السعودي هذا الموسم، بينهم 14 كلاعب بديل، بمعدل 436 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، وصنع فرصة، وحصل على ركلة جزاء.

صالح الشهري
الشهري – المصدر @Alhilal_EN

وقام صالح الشهري بـ11 تسديدة على المرمى بدقة وصلت إلى 57.9%، وقام بـ87 تمريرة ناجحة بدقة 80.6%، وبلغت دقة تمريراته في ساحة المنافس 78.9%، ولديه 3 مراوغات ناجحة، وذلك وفقًا لموقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

صالح الشهري - الهلال والشعلة

الهلال يستعد للنصر

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة النصر، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وقبل ديربي الرياض، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.

الهلال في دوري روشن السعودي
لاعبو الهلال – المصدر spl
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