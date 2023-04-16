صالح الشهري البديل الرابح

يُعد مهاجم فريق الهلال، صالح الشهري من العناصر البديلة التي تُشارك باستمرار مع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز في الموسم الحالي.

أرقام صالح الشهري

وشارك صالح الشهري في 17 مباراة مع الهلال في دوري روشن السعودي هذا الموسم، بينهم 14 كلاعب بديل، بمعدل 436 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، وصنع فرصة، وحصل على ركلة جزاء.

وقام صالح الشهري بـ11 تسديدة على المرمى بدقة وصلت إلى 57.9%، وقام بـ87 تمريرة ناجحة بدقة 80.6%، وبلغت دقة تمريراته في ساحة المنافس 78.9%، ولديه 3 مراوغات ناجحة، وذلك وفقًا لموقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال يستعد للنصر

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة النصر، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وقبل ديربي الرياض، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.