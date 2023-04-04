صالح اليامي: الدخل المادي من الفن لا يقارن بأي مهنة أخرى

أوضح الفنان صالح اليامي، أسباب توجهه إلى الفن، خاصة في ظل تفوقه الدراسي وحصوله على ترتيب الأول على دفعته، حيث تم تعيينه معيدًا في الجامعة.

هل الدخل المادي للفن أكثر من الشهادة؟.. الفنان صالح اليامي: ما في مقارنة .. عينت معيد بالجامعة لكن حبي للفن كان أقوى @Saleh_Alyami#عيشوا_معنا_معنى_رمضان#سوالف_رمضان #روتانا_خليجية pic.twitter.com/dnmSwmPezC — سوالف رمضان (@sayyidaty) April 4, 2023

وقال اليامي، خلال لقائه مع برنامج سوالف رمضان على قناة روتانا خليجية: إنه كان متفوقًا في دراسته الجامعية ونجح في تطوير موهبته الفنية على مستوى مسرح الجامعة والمملكة، ثم حصل على بعثة إلى الولايات المتحدة وأكمل الدراسة في تخصص الإدارة وحاولت التوازن، مشيرًا إلى أن الدخل من العمل في مجال الفن أكثر من الدخل في التخصص ولا يقارن بأي وظيفة أخرى.

تطوير الموهبة

وأضاف: حاولت تطوير موهبتي وأداء جزء منها حتى الوصول إلى مرحلة أكون عنها راضيًا، ولدي كورسات في أساسيات الموسيقى بالإضافة إلى دراستي الأكاديمية، مشيرًا إلى أن كليب اليوم الوطني من أجمل الأعمال التي شارك فيها وقامت فكرته على ألحان فلكلورية على مستوى المملكة تؤدى باللغة الفصحى.

يذكر أن الفنان صالح اليامي نشأ في الرياض وتلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط وانتقل بعد ذلك إلى الطائف مستكملًا فيها الدراسة حتى حصل على درجة البكالوريوس في هندسة الحاسب من جامعة الطائف، وشارك في العديد من المهرجانات والأوبريتات الفنية.