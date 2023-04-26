صحة جدة تُباشر حالة أحد المرضى العائدين من السودان

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أعلنت مديرية وزارة الصحة بمحافظة جدة، اليوم الأربعاء، عن قيام فريق طبي بمباشرة أحد المرضى الذين تم إجلاؤهم من السودان، جراء الاشتباكات الدائرة بين الدعم السريع والجيش السوداني.
وأوضحت صحة جدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنه إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، قام فريق طبي بـ”صحة جدة” بمباشرة حالة أحد المرضى ممن تم إجلاؤهم من السودان وتوفير كافة الإمكانيات الطبية الممكنة.
وأضافت أنه على الفور تم نقل الحالة عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة للاطمئنان على صحته وتقديم الرعاية الصحية العاجلة.