صحراء شمال نجران تكتسي بالأبيض

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وثق مقطع فيديو متداول، تساقط حبات البرد الكثيفة على صحراء شمال شرق نجران، بسبب هطول الأمطار التي تشهدها المنطقة.
وأظهر الفيديو البردية الكثيفة وهي تكسو مساحات واسعة من الأرض، شمال شرق نجران، ما أدى إلى خروج أهالي المنطقة للاستمتاع بهذه الحالة، والتي رسمت لوحة جمالية في الصحراء وحولت رمالها من اللون الأصفر إلى الأبيض.
وكان المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم، من هطول أمطار تصل إلى متوسطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة.
وبيّن أن الحالة مستمرة – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.
وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.
كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.