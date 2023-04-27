صحفية تحرج بايدن: 70% لا يريدون ترشحك للرئاسة

أحرجت مراسلة صحفية الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال المؤتمر الصحفي المشترك في البيت الأبيض إلى جانب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك، أمس الأربعاء، عندما تحدثت عن مخاوف واسعة النطاق بين الديمقراطيين من أنه في سن لا تسمح له بالترشح مجددًا.

ABC REPORTER: "70% of Americans, including…Democrats believe you shouldn't run again… You said you can beat Trump again…Do you think you're the only one?" BIDEN: "I may not be the only one. But I know him well, and I know the danger he presents to our democracy." pic.twitter.com/ocvA24UtXQ — Daily Caller (@DailyCaller) April 26, 2023

لحظة إحراج بايدن

وسألت إحدى المراسلين من شبكة ABC نيوز الأمريكية قائلة “قلت إن الأسئلة المتعلقة بعمرك مشروعة، وإجابتك دائمًا” شاهدني فقط لكن “الدولة تراقب، واستطلاعات الرأي الأخيرة تظهر أن 70% من الأمريكيين، بما في ذلك غالبية الديمقراطيين، يعتقدون أنه لا ينبغي عليك الترشح مرة أخرى.. ماذا تقول في ذلك؟”.

ورد بايدن “فيما يتعلق بالعمر وبيانات الاستطلاعات، ألاحظ أن بيانات الاقتراع التي ما زلت أسمع عنها هي أني بين 42 و46% من الموافقات وهو تقييم إيجابي، لكن كل من يرشح نفسه لإعادة انتخابه في هذا الوقت كان في نفس الموقف. لا يوجد شيء جديد في ذلك. أنت تجعل الأمر يبدو وكأن بايدن تحت الماء حقًا، أي أن تقييمي منخفض”.

رد بايدن

وواصل بايدن الدفاع عن سجله كرئيس، مروجًا لقوانينه والتشريعات التي نجح في إقرارها قبل أن يستدير لمواجهة مسألة عمره.

وأوضح بايدن فيما يتعلق بالعمر، “لا أستطيع حتى أن أقول كم، ولا أستطيع حتى أن أقول الرقم”.

وأضاف بايدن أن الناس سيكونون قادرين على الحكم.. وتابع “ألقيت نظرة فاحصة قبل أن أقرر الترشح، وأشعر بأنني بحالة جيدة ومتحمس بشأن المستقبل”.

عمر بايدن

وكان عمر بايدن 80 عامًا مصدرًا رئيسيًا للتكهنات بأنه يخطط لتسليم الشعلة بعد فترة ولاية واحدة. وإذا فاز بإعادة انتخابه، فسيكون في الثانية والثمانين من عمره في يوم التنصيب 2025.

ويعتبر بايدن بأنه أكبر شخص سناً على الإطلاق يترشح للرئاسة، ويليه خصمه الجمهوري المحتمل، الرئيس السابق دونالد ترامب 76 عامًا.

ومن المرجح أن يلعب العمر دورًا رئيسيًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024، حيث يتنافس العديد من المرشحين الأصغر سنًا على الإطاحة بترامب.