صحفية تحرج بايدن: 70% لا يريدون ترشحك للرئاسة

أحرجت مراسلة صحفية الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال المؤتمر الصحفي المشترك في البيت الأبيض إلى جانب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك، أمس الأربعاء، عندما تحدثت عن مخاوف واسعة النطاق بين الديمقراطيين من أنه في سن لا تسمح له بالترشح مجددًا.

ABC REPORTER: "70% of Americans, including…Democrats believe you shouldn't run again…

You said you can beat Trump again…Do you think you're the only one?"

BIDEN: "I may not be the only one. But I know him well, and I know the danger he presents to our democracy." pic.twitter.com/ocvA24UtXQ

